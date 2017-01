Evi Van Acker is leidersplaats kwijt in Miami, Emma Plasschaert rukt op

Evi Van Acker is op de derde dag van de wereldbekermanche zeilen in het Amerikaanse Miami haar leidersplaats kwijt in de Laser Radial-klasse. De 31-jarige titelverdigster werd derde en elfde in de twee regatta’s van de dag en moest haar eerste plaats afstaan aan Vasileia Karachaliou. De Griekse heeft nu dertien punten, één minder dan Van Acker.

Emma Plasschaert, donderdag vierde en achtste, wipte van de elfde naar de vierde stek. Maité Carlier zakte van zestien naar negentien.

De regatta in Miami is de eerste wereldbekermanche van het seizoen. Nadien volgen nog afspraken in het Franse Hyères (23 april-1 mei) en het Spaanse Santander (4-11 juni).

Laser Radial (na 6 regatta’s):

1. Vasileia Karachalioui (Gri) 13 ((5)/1/4/2/1/5)

2. Evi Van Acker (Bel) 14 (2/7/1/1/3/(11))

3. Mathilde de Kerangat (Fra) 37 (1/9/(27)/10/15/2)

4. Emma Plasschaert (Bel) 43 ((26)/18/8/5/4/8)

19. Maite Carlier (Bel) 87 (15/14/16/16/(41)/26)

Laser (na 6 regatta’s):

1. Jean-Baptiste Bernaz (Fra) 14 ((20)/8/3/1/1/1)

...

20. Wannes Van Laer (Bel) 94 ((36)/9/2/35/25/23)

27. Sam Vandormael (Bel) 115 (6/24/15/(60)/41/29)

30. William De Smet (Bel) 127 (25/10/(35)/18/(60)/39)

49er (na 9 regatta’s):

1. Dylan Fletcher-Scott/Stuart Bithell (GBr) 14 ((17)/1/4/2/1/1/1/1/3)

...

15. Yannick Lefèbvre/Tom Pelsmaekers (Bel) 99 (9/9/(26)/8/16/6/18/14/19)

20. Levi Slap/Joachim Dhondt (Bel) 125 (7/15/13/21/18/20/14/17/(25))

Nacra 17 (na 7 regatta’s):

1. Tom Phipps/Nicola Boniface (GBr) 23 (4/8/1/1/5/4/(10))

...

8. Henri Demesmaeker/Dominique Ampe (Bel) 39 (9/4/6/8/10/(18)/2)

11. Alec Bagué/Isaura Maenhaut (Bel) 54 (3/11/14/11/(17)/14/1)