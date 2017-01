Judoclub Boechout viert 50-jarig jubileum na verhuis naar Sportpark Sneppenbos

Boechout - Vallen, opstaan en weer doorgaan. Zo kan je de geschiedenis van de Boechoutse judoclub het best omschrijven. “Met de verhuis naar Sportpark Sneppenbos beschikken we na vijftig jaar zoeken eindelijk over een plaats die we niet na iedere training moeten opbergen”, vertelt voorzitter Nicole Van den Mooter.

“De voorbije vijfitg jaar hebben we zo ongeveer overal al getraind”, vertelt voorzitter Nicole Van den Mooter uit Boechout. “In een fabriekshal, in een zaal van de Broeders Salesianen, in de turnzaal van de school, in de School met de Bijbel en in de kleuterklas. Maar met de verhuis naar Sportpark Sneppenbos wordt ons lange wachten eindelijk beloond. Dit voelt als thuiskomen.”

Volgens Van den Mooter kan de club nu enkel nog groeien. “Begin jaren negentig hadden we nog slechts een veertigtal judoka's en vreesden we voor de toekomst van onze club. Nu passeren we de kaap van de honderd. Onze club is springlevend.” Vooral het familiale karakter is voor de voorzitter een echte troef. “Wij bieden onze judoka's de vrijheid om deel te nemen aan wedstrijden. Alles kan, niets moet.”

Op 20 mei organiseert Judoclub Boechout een groot feest. “Alle leden, oud-leden en trainers zijn welkom”, vertelt Van den Mooter. “We hopen dat ook onze bekende gasttrainers present zullen tekenen. We verwachten 400 gasten op ons jubileum.”