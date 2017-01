Rumst - De leerlingen van het vierde leerjaar in de Gemeentelijke Lagere School Eikenlaar zijn deze dagen fervente krantenlezers.

In de lessen Nederlands en Wereldoriëntatie (WO) gaat het over het schrijven van nieuwsstukjes, het verzorgen van lay-out en het maken van kranten. Juf Katrien en juf Lien helpen hen mee om ze tegen het einde van deze lessenreeks een eigen klaskrant te laten maken. Volgens hen is Gazet van Antwerpen daarbij een interessante inspiratiebron.