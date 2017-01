Jos Van Looveren verongelukt

Rumst - Het slachtoffer van het dodelijk ongeval van woensdagavond op de Antwerpsesteenweg is Jos Van Looveren, Jos was gekend als verkoper van tweedehandsauto’s.

Het dodelijk slachtoffer van het ongeval woensdagavond even voor negen uur is Jos Van Looveren (58) uit Rumst. Hij reed op de Antwerpsesteenweg-N1 met zijn bestelwagen in de richting van Mechelen aan Atlas Copco Rental in op een trekker die voor hem reed. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en moesten de man, die in zijn wagen gekneld zat, uit zijn voertuig bevrijden. Op dat ogenblik bleek de man reeds overleden te zijn.De precieze omstandigheden van het ongeval zijn volgens Joris Van Camp, woordvoerder van de Rupelpolitie, nog niet bekend.

