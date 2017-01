The Village: Aziaat vol smaak

Antwerpen - The Village in de Verschansingstraat is niet de zoveelste sushibar van de stad. De zaak is gerund door David Lim, die al dertig jaar actief is in alle mogelijke keukens van de stad.

Voor de Belgische Maleisiër David Lim (55) is de tijd rijp om een eigen zaak te beginnen, want in dertig jaar bouwde hij zijn kennis uit in een onwaarschijnlijke lijst van keukens. Hij begon bij zijn moeder in Maleisië, ging in de leer in Australië en op een schip. In Antwerpen werkte hij in Chinatown, in Liang’s Garden, in een koosjer restaurant, in de hotels Alfa en Hilton en bij traiteurs. In november 2013 startte hij een eigen cateringbedrijf op, gespecialiseerd in Aziatische snackfood. En nu opent hij samen met echtgenote Wendy eindelijk restaurant The Village.

Zijn keuken is dus zeker niet louter Maleisisch: “Ik pikte overal invloeden op. Je mag het fusion noemen: een Chinese keuken met lokale ingrediënten.”

The Village, Verschansingstraat 39, 0476 26 12 36

