VIER pakt uit met nieuw logo

VIER heeft naar eigen zeggen definitief zijn “eigen weg gevonden tussen de andere grote zenders”. Dat wordt dit voorjaar in de verf gezet met een nieuwe ‘look and feel’: een dynamische vormgeving, kleurrijke huisstijl en een gloednieuw logo.

“Het nieuwe logo en de frisse zenderlook passen bij de dynamiek waar VIER vandaag voor staat: onze programma’s zijn echt, verrassend, en verruimen de blik van de kijkers. Kaskrakers zoals De Mol, Callboys, Topdokters, The Sky is the Limit, Jani Gaat of De Slimste Mens ter Wereld zijn programma’s die je wilt gezien hebben”, aldus Programmadirecteur Annick Bongers in een persbericht.

Liefst samen met familie, vrienden en collega’s. En als het even kan, in een vloeiende vormelijke beweging die als rode draad doorheen de hele VIER-avond loopt.”

CEO Peter Quaghebeur stelt dat VIER de komende jaren resoluut inzet op lokale content. “VT4 was vroeger een zender met voornamelijk Amerikaanse shows en series. SBS brengt dit voorjaar drie dagen in de week Vlaamse programma’s, en dat voor het eerst tot laat in de avond. Binnenkort voegen we daar ook nog eens een vierde volledig lokale avond aan toe. Bovendien belooft SBS de komende tv-seizoenen nog meer avonden eigen content op VIER te brengen”.

“Die lokale verankering zit ook vervat in onze nieuwe ‘look and feel’: niet de grote buitenlandse creatieve bureaus werken de nieuwe VIER-vormgeving uit, maar het is een intern creatief team dat momenteel aan onze tekentafels de nieuwe beeldtaal ontwikkelt. Zij weten beter dan wie ook hoe je de feel good van VIER vertaalt naar de Vlaamse televisie van de toekomst.”