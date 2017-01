Vrachtwagen rijdt door middenberm: A12 volledig versperd

De A12 in de richting van Bergen op Zoom is donderdagavond ter hoogte van Ekeren volledig versperd. Een vrachtwagen reed door de middenberm en graaide een verlichtingspaal met zich mee.

Een vrachtwagen die richting Antwerpen reed, ging door de middenberm en belandde met zijn cabine op de weg richting Nederland. Tot overmaat van ramp is ook zijn brandstoftank gescheurd en is de benzine op het wegdek beland.

“Door de benzine is het wegdek spiegelglad, de politie had dan ook geen andere keuze dan de snelweg volledig af te sluiten”, zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. “Het opkuisen zou nog een hele tijd kunnen duren.”

Het verkeer op de A12 richting Nederland moet de snelweg verlaten in Merksem en daar een lokale omleiding volgen tot de oprit Ekeren. Op die omleidingsroute moet je echter ook rekening houden met vertraging, stelt het Verkeerscentrum. Over langere afstand van Antwerpen naar Bergen op Zoom rij je dan ook beter om via de E19 naar Breda.