Goossens’ chocolade is messcherp

Antwerpen 2018 / Antwerpen - Tussen de Valentijnbestellingen door ontwierp chocolatier Erik Goossens chocoladen messen voor een Amerikaans ondernemer. Hij was niet de eerste Amerikaanse klant: presidenten Barack Obama en Bill Clinton gingen hem vooraf.

Chocolatier Erik Goossens kreeg de opdracht om, voor de stichter van het bedrijf Leatherman, een chocoladen versie van dat zakmes-met-kniptang te maken.

“Ik heb het verpakt in de doos, waarin ik eerder al het chocoladen zegel van de VS heb verpakt: twee verdiepingen met pralines en daar bovenop één etage voor het zegel. Ik had die doos indertijd ontworpen voor ambassadeur Sam Fox. Een aantal jaren op rij deed hij onder meer president Barack Obama en oud-president Bill Clinton zo’n doos cadeau.”

Door mond-tot-mond reclame stond niet veel later ook de Nederlandse messenfabrikant Homeij op de stoep. Hij wilde chocoladen zakmessen als relatiegeschenk.” Bij de Leatherman was de pure chocolade afgewerkt met titaniumkleurig poeder, het Homeij-zakmes is afgewerkt met zilverpoeder. Het heft kleurt rood door bietensap.

