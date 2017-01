Noblesse oblige: Wout van Aert vervoegt als laatste Belgische veldritselectie in Luxemburg

Alle renners van de Belgische selectie voor het WK veldrijden zijn donderdagavond gearriveerd in het teamhotel in het Luxemburgse Pétange. De jeugdrenners en vrouwen arriveerden al in de vroege (voor)middag, de mannen elite maakten hun opwachting tegen 18 uur. Titelverdediger Wout van Aert arriveerde als laatste, iets na 18u30 in het hotel.

Enkele jeugdrenners en vrouwen verkenden het parcours al donderdagnamiddag, de meeste renners doen dat evenwel op vrijdag.

Intussen is aan dat parcours al een kleine wijziging aangebracht en werd de schuine strook richting de finish met een tweetal meter verbreedzodat renners over het lagere, minder schuine gedeelte kunnen rijden. “Noodzakelijk”, vond Eli Iserbyt, wereldkampioen bij de beloften, “het ging echt niet om daar te crossen, je schoof gewoon weg tijdens de verkenning.”

Foto: Photo News

Een minimale aanpassing waar ook de bondscoach zich wel in kon vinden. “Het was toch voor de jeugdrenners gevaarlijk en moeilijk te berijden. Dus dat kan zeker geen kwaad dat er hier en daar wat werd aangepast. Het parcours is al spectaculair genoeg. Tijdens de verkenning zag je dat iedereen er viel, dat levert wel spektakel maar is toch ook niet de bedoeling van een WK...”

Intussen is de kaap van 20.000 verkochte tickets trouwens overschreden voor het WK. Nog tot en met vrijdagavond kunnen online tickets aangeschaft worden, daarna verloopt de toegang via de kassa’s. De organisatie hoopt op zo’n 25 à 30.000 toeschouwers op zondag.