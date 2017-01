Rudy De Bie gelooft in kansen van Sanne Cant tegenover sterk Nederlands blok

De Belgische vrouwen hebben met Sanne Cant een titelkandidaat in de rangen op het WK veldrijden, maar dan moeten ze wel afrekenen met een bijzonder sterk Nederlands blok. “Marianne Vos is sterk”, beseft bondscoach Rudy De Bie, “maar dit is een WK. Er kan vanalles gebeuren.”

Het Nederlandse team verloor de voorbije week dan wel titelverdediger Thalita De Jong met een spierscheur, toch kan ze nog steeds een sterke ploeg presenteren zaterdag in Bieles met zevenvoudig wereldkampioene Marianne Vos en de winnares van de Wereldbeker Sophie de Boer. Ook Lucinda Brand toonde zich de voorbije weken een stevige klant op het podium.

“Het is inderdaad een sterk blok”, weet ook de bondscoach, “en wij kunnen daar niet zo’n sterke selectie tegenover plaatsen, maar ik geloof ook in dit team. Ellen Van Loy is een heel sterke starter en kan Sanne meebrengen in een positie waar ze zich graag bevindt en dan is het aan Sanne om haar ding te doen. Nu goed, er is inderdaad een sterk Nederlands blok, maar veldrijden blijft wel een individuele sport, dus het is nog altijd ieder voor zich.”

Sanne Cant Foto: Photo News

“Bovendien, dit is een WK. Je kan vooraf veel scenario’s bedenken, maar op de dag zelf kan er nog veel gebeuren. Sanne moet gewoon proberen om zo lang mogelijk bij Marianne Vos te blijven en dan zien we wel. Het zal moeilijk zijn om Marianne te verslaan, maar zeg nooit nooit. Sanne is een bijter, ze geeft zich niet zomaar gewonnen. Als ze lang bij haar in de buurt kan blijven, dan zal Marianne ook beginnen twijfelen en kan er veel gebeuren.”

Sanne Cant leeft ontspannen toe naar WK

Sanne Cant behaalde al één keer zilver en twee keer brons op een WK veldrijden. Het goud lonkt, maar dan zal ze dus wel Marianne Vos moeten verslaan. “Dat besef ik, maar ik ga uit van mijn eigen kracht en geef me niet vooraf gewonnen.”

Cant heeft al vijftien zeges op zak dit seizoen en kroonde zich al tot Belgisch kampioene. Vorig jaar was ze zenuwachtig voor het WK in Heusden-Zolder en legde ze zichzelf veel druk op. Nu oogde ze bijzonder ontspannen. “lk voel me beter dan vorig jaar”, zegt ze, “rustiger, ik leg mezelf geen druk op. Zondag in Hoogerheide voelde ik nog de vermoeidheid van de stage in Spanje, nu voel ik me frisser, klaar voor het WK. In vergelijking met vorig jaar voel ik me in de aanloop naar het WK een stuk beter. Zowel mentaal als fysiek sta ik sterker.”

Het parcours liet Cant donderdag nog links liggen. “Ik zal vrijdag wel eens gaan verkennen”, aldus de Belgische kampioene. “Ik verwacht een scenario zoals in Tabor. Veel speculaties achteraf en uiteindelijk moet je het parcours nemen zoals het is. Toen bleef ik daar, met succes, heel rustig onder en dat zal ik nu ook doen. Dat is volgens mij de beste manier om kalm te blijven.”

Dat het een technisch rondje is, klinkt Cant als muziek in de oren. “Ik heb begrepen dat techniek en explosiviteit een belangrijke rol spelen. Dat is goed voor mij, maar ook voor Vos. Verder verwacht ik ook Lechner en Nash vooraan. Of ik nog zenuwachtig ben voor een WK? Nu nog niet, maar dat zal zaterdag wel lichtjes toenemen. Als ik achteraf het gevoel heb dat ik er alles heb uitgehaald, dan heb ik mezelf zaterdagavond niets te verwijten. Kijk, ik ga mijn best doen, ik wil graag wereldkampioene worden en ik besef dat Marianne Vos sterk is, maar ik heb haar dit seizoen ook al geklopt. Daar klamp ik me aan vast om te durven stellen dat ik even goed een kans maak om wereldkampioene te worden.”

Dat Marianne Vos niet onfeilbaar is, bewees de Nederlandse zelf tijdens de verkenning op het schuine (ondertussen aangepaste) stuk:

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News