Dakloze trouwt met geliefde 40 jaar na eerste ontmoeting tussen de vuilbakken

Joan leerde haar partner Ken kennen toen ze hem op straat door de vuilbakken aan haar tweedehandsboekenwinkeltje zag rommelen op zoek naar eten. 40 jaar later staan de twee op trouwen, al was hun relatie nooit echt makkelijk.

“Toen ik hem door de vuilbakken zag rommelen, dacht ik nooit dat we zo zouden eindigen”, vertelt de 80-jarige Joan Neininger. Ze kreeg al snel medelijden met de man, die ze meteen herkende als een “mooie ziel” en begon ingepakte sandwiches achter te laten in de vuilbakken zodat de man iets gezonds kon eten. “De eerste keer dat ik hem door het afval zag zoeken naar eten, brak mijn hart.”

Haar daad van barmhartigheid mondde uit in een buitengewoon liefdesverhaal nu de twee binnenkort gaan trouwen in een kapel in The Forest of Dean, bij Gloucester. Het duurde echter een hele tijd voor er zelfs maar sprake kon zijn van een relatie tussen de twee, aangezien Joan nog getrouwd was.

?? #Uk Pensioner to marry homeless man she first met 40 years ago: Joan Neininger felt so sorry for Ken Selway on… https://t.co/tXF5pTr2ft pic.twitter.com/2xwkSxJ1vh — Kazi UK (@Kazi_UK) January 26, 2017

Ken kwam, op verzoek van Joan en na lang aandringen van haar kant, op een dag eten bij Norman, haar toenmalige echtgenoot, en Joan thuis. De man had al jaren geen echte thuis meer gehad en sliep in treinstations of portieken tot hij, op zoek naar verwanten, in Gloucester een verlaten huis vond waar hij in kon overnachten.

De man verscheen en verdween regelmatig weer uit het leven van Joan en Norman, maar alles veranderde toen Norman zijn vrouw een ultimatum stelde. Daarop verhuisde Joan naar een caravan, waar Ken opnieuw regelmatig bleef langskomen en overnachten. Van seks was er geen sprake, toen niet, en nu ook niet.

Daarnaast zorgde de schizofrenie van Ken nog voor extra moeilijkheden. “Mensen met schizofrenie worden gegijzeld door de stemmen die hen vertellen wat te doen, dus het was heel moeilijk om een relatie te hebben. Ik wist er niets over, maar ben snel beginnen bijleren.”

Woman to marry homeless man she found rifling through bin 40 years ago https://t.co/PTs5tXM7Vt — The Guardian (@guardian) January 26, 2017

Na verloop van de tijd kon Joan het weer bijleggen met haar echtgenoot, en trok Ken bij het echtpaar in. “Ik ben getrouwd op mijn zestiende en Norman was een geweldige man en een goede echtgenoot en vader”, vertelde Joan aan The Guardian. “Omdat er geen seksuele jaloezie was, was het goed en Ken en Norman waren als broers. Het was een klein paradijs, gewoon Ken, Norman en ik.”

Na de dood van Norman kreeg Joan gezondheidsproblemen waardoor ze verhuisde naar een verzorgingstehuis. Niet veel later kwam Ken haar daar vervoegen. Die staat erop dat zijn toekomstige echtgenote zijn leven gered heeft: “Toen ik Joan ontmoette, was ik dakloos en wilde ik me het leven benemen. Ik zou hier waarschijnlijk niet zitten als Joan die sandwiches niet in de vuilbakken had achtergelaten. Ze is een heel lief persoon.”