Klapper van dit weekend: “Strijdlust, explosies, spiermassa en veel testosteron” in Stadsschouwburg

Ballet Vlaanderen is een van de uitverkorenen die bij de 90ste verjaardag van de Russische choreograaf Joerie Grigorovitsj diens Spartacus op de planken mag zetten. In dit spektakelballet staat de Thracische slavenleider tegenover het Romeinse leger. “Dit stuk vergt het uiterste van de dansers”, zegt Wim Vanlessen, die tijdens de opvoeringen in de Antwerpse Stadsschouwburg de titelrol vertolkt.