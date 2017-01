Scholen uitgerust met kleurrijke vlaggen voor betere zichtbaarheid in zone 30

Antwerpen - De stad Antwerpen is donderdag begonnen met het plaatsen van masten met kleurrijke vlaggen aan scholen om ze zichtbaarder te maken voor het verkeer. Tegen eind 2018 moet er aan elke Antwerpse schoolsite zo’n banner wapperen. De maatregel is een antwoord op een ongewenst gevolg van de uitbreiding van zones 30 in de binnenstad en de districten in de stadsrand.

In schoolomgevingen geldt al sinds 2005 een maximumsnelheid van 30 km/u voor de veiligheid van de leerlingen. Het Antwerpse stadsbestuur voerde enkele jaren geleden echter in het grootste deel van de binnenstad een globale zone 30 in en die maatregel wordt nog stelselmatig uitgebreid - ook naar de districten - zodat tegen 2018 zowat 95 procent van de Antwerpse straten in een zone 30 liggen. De specifieke verkeersborden aan scholen worden op die manier zonder voorwerp en zelfs verwarrend. Die signalisatie wordt dan ook verwijderd, maar de stad wil de schoolomgevingen toch herkenbaar houden voor het verkeer.

“Aan de in- en uitgangen van alle schoolsites komen vlaggenmasten met kleurrijke banners”, zegt mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA). “Die verhogen de herkenbaarheid van de scholen voor naderende automobilisten en dus ook de veiligheid van alle Antwerpse leerlingen.”

Op de banners staan schoolkinderen afgebeeld met een bordje “zone 30” en de vermelding “school”. Om de schoolomgeving nog extra in de verf te zetten, komen er ook stickers op de rijweg met een afbeelding van schoolgaande kinderen. De plaatsing gebeurt wijk per wijk en start in de binnenstad, waar de zones 30 al vastliggen.