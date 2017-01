Spanningen met schoonfamilie leiden tot poging moord

Mechelen - Voor de correctionele rechtbank van Mechelen zijn donderdag drie mannen en een vrouw verschenen die terechtstaan voor poging moord. De vier zijn familie van elkaar en eerdere spanningen die kaderen rond intrafamiliaal geweld liepen uit de hand.

Op de beklaagdenbank zitten Ismail M., diens broer Omar, Omar’s ex-echtgenote Souad B en Ismail’s schoonbroer Mohammed M. Ismail is getrouwd met Ouarda, de zus van Mohammed. Die vrouw kreeg regelmatig te maken met intrafamiliaal geweld en vluchtte na een ziekenhuisbezoek met haar kinderen naar het huis van haar ouders. Toen de kinderen de dag nadien ziek werden, ging haar broer enkele spullen bij haar thuis ophalen.

Daar kwam het tot een gevecht waarbij Mohammed zijn schoonbroer met een ijzeren staaf sloeg. Toen Ismail later op de dag besloot zijn kwetsuren in het ziekenhuis te laten verzorgen, vertrok hij met zijn broer Omar en diens toenmalige vrouw Souad. Ismail vroeg even langs het huis van zijn schoonouders te rijden en stapte uit. Kort daarop volgde een harde knal en bleek Ismail de glazen voordeur kapot te hebben geslagen om het huis te betreden. Hij had een mes bij zich en zou daarmee de familie bedreigd hebben. Omar schoot zijn broer ter hulp.

Volgens Ismail was het nooit zijn bedoeling om zijn schoonfamilie iets aan te doen. Hij was eerder die dag naar de politie gestapt om hulp te vragen maar die had geen tijd. Broer Omar meent enkel ter hulp geschoten zijn toen hij het glas hoorde breken, Souad bleef in de auto zitten.

Het openbaar ministerie vorderde 3 jaar cel voor Ismail, Omar en Souad en 10 maanden cel voor Mohammed. De beklaagden vragen allemaal de vrijspraak en de families stelden zich burgerlijke partij tegen elkaar.

Vonnis op 23 februari.