Vogeltjes vallen dood door pan Albert Heijn

“Ik had zuurkool opgebakken. Een kwartier na het eten vielen mijn vogels plots dood op de grond”, schreef de Nederlandse Cynthia Harms dinsdag op Facebook. De oorzaak volgens haar: de teflonpannen van Albert Heijn. Cynthia is er kapot van: “Mijn kindjes zijn dood.”

Parkietjes Olaf en Jane-Jane liepen een fatale teflonvergiftiging op. “Ik had de pannen nochtans goed schoongemaakt”, schrijft de vrouw uit Almere op de Facebook-pagina van Albert Heijn. “Ik kreeg last van prikkelende ogen tijdens het koken dus vroeg aan mijn man om de zuigkap wat harder te zetten.” Niet veel later waren “haar kindjes” dood.

Cynthia Harms. Foto: Facebook

Dierenarts Peter Klaver herkent het verhaal, zo zegt hij in het Algemeen Dagblad. “Vogels en teflonpannen gaan niet goed samen. Vogels kunnen er binnen het kwartier aan sterven. Ze overlijden aan een acute longontsteking: inademen van de schadelijke dampen en hups, ze zijn weg.” De goede raad van Klaver voor dierenliefhebbers: informeer je over de verzorging van je huisdieren. “Zet de vogels desnoods even bij de buren als je voor het eerst een pan met antiaanbaklaag gaat verhitten.”

“Geen gevaar voor mens of dier”

Na de boze klacht van Cynthia, ontving de supermarktketen nog verschillende andere klachten. Albert Heijn is een onderzoek gestart. “We gaan met onze leverancier uitzoeken wat er aan de hand is. We benadrukken wel dat er bij normaal gebruik geen enkel gevaar is voor mens of dier”, zegt woordvoerder Els van Dijk. De supermarkt stuurde gisteren alvast een bloemetje naar Cynthia om het leed te verzachten.

Radiozender 538 deed daar nog een schepje bovenop. Ze gaan Cynthia 300 euro geven zodat ze twee nieuwe halsbandparkietjes kan kopen, tot groot geluk van Cynthia. De radiopresentatoren hadden alvast een paar naamsuggesties: Sander en Coen-Coen, naar de presentatoren.