Tot 350 euro boete voor seksuele intimidatie

Mechelen - In Mechelen is het vanaf 1 februari verboden om medeburgers de doorgang te belemmeren, hen aan te klampen of te intimideren. Ook personen die anderen ongewenst naroepen of hen beledigen, riskeren een GAS-boete tot 350 euro.

De gemeenteraad keurde unaniem de aanvulling op de algemeen bestuurlijke politieverordening goed. Daardoor kunnen de stad en politie een snelrechtprocedure inzetten om daders quasi onmiddellijk na de feiten met de gevolgen van hun daden te confronteren. Dat moet potentiële daders afschrikken.

“Bij zwaardere vormen van seksuele intimidaties zoals aanranding van de eerbaarheid en exhibitionisme kunnen we uiteraard nog altijd terugvallen op het strafrecht”, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld), die eind vorig jaar nultolerantie voor seksuele intimidatie aankondigde.

Gemeenteraadslid Freya Perdaens (N-VA), die in de wijk Nekkerspoel opgroeide, is blij met de maatregel. “Als jonge vrouw van de wijk was catcalling een gekend gegeven, lang voor ze er in Brussel filmpjes van maakten. Het was niet fijn, lastig zelfs. Je kon als jonge vrouw niet alleen over straat lopen, dag of nacht, zonder nageroepen, -gefloten of zelfs gevolgd te worden. Ik denk dat ik niemand moet uitleggen wat een impact het kan hebben”, vertelt ze.

Perdaens dringt er op aan om het nieuwe reglement voldoende bekend te maken, zodat slachtoffers weten wat te doen als het hen overkomt. Burgemeester Somers belooft daar werk van te maken. "We zijn de eerste Vlaamse stad die afspraken maakt met het parket voor een lik-op-stukbeleid. Wij aanvaarden niet dat meisjes en vrouwen in onze stad slachtoffer worden van zulke intimidaties”, zegt hij nog.