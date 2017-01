Op bezoek in D’Hanis: Texaans cowboydorp met Antwerpse roots

De Baron D’Hanislaan op het Zuid en de Rector D’Hanis Aula in de Kleine Kauwenberg zijn vernoemd naar twee verschillende telgen van het beroemde Antwerpse geslacht. In Texas gingen ze nog een stap verder. Daar noemden ze meteen een volledig dorp naar de familie. Stadsmagazine CittA ging logeren in D’Hanis, inwonersaantal: 550.

Op straat voor de Outback Bar staan zes mannen, twee met een cowboyhoed, rond een barbecue met de omtrek van een kleine koeltoren. Het is dinsdagavond en ‘grill your own steak day’. De mannen wijzen me ...