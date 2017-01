“Ring loopt vast” na ongeval aan Kennedytunnel

Op Linkeroever is er donderdagmiddag een ernstig ongeval met verschillende personenwagens gebeurd even voorbij de Kennedytunnel richting Gent. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Aangezien er slechts één rijstrook beschikbaar is voor het verkeer, groeit de file achter het ongeval erg snel aan. De Liefkenshoektunnel is daarom tijdelijk tolvrij gemaakt richting Gent.