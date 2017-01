JLG Maasmechelen sluit in september de deuren: 270 mensen op straat

De producent van hoogtewerkers en mobiele platforms JLG Manufacturing Europe in Maasmechelen gaat in september de deuren sluiten. Enkel een beperkte activiteit voor de laatste inspectie en afwerking van de machines gaat nog even blijven, om daarna begin 2018 ook te sluiten. Dat heeft de directie deze voormiddag tijdens een bijzondere ondernemingsraad bekendgemaakt.

Voor het personeel komt het nieuws aan als een ijskoude douche. “Nog maar zes weken geleden heeft de directie bij hoog en bij laag beweerd dat er een toekomst blijft voor JLG in Maasmechelen. En nu komen ze doodleuk met dit nieuws”, zegt ABVV-secretaris Raf Dal Cero namens het gemeenschappelijk vakbondsfornt.

De mensen zijn door de directie naar huis gestuurd. “Maar wij hebben hen opgeroepen om daar niet op in te gaan, en hier aanwezig te blijven. Als signaal dat we het werk willen behouden”, aldus Dal Cero. In hoeverre op de oproep is ingegaan, is niet duidelijk. Het gemeenschappelijk vakbondsfront gaat later zijn strategie formuleren.

Waarom de Amerikaanse groep JLG zijn vestiging in Maasmechelen wil sluiten, is nog niet duidelijk. De financiële resultaten van JLG Europe waren de afgelopen jaren erg wisselend. Er werken 270 mensen in het bedrijf en is één van de belangrijkste werkgevers van Maasmechelen.