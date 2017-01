Kan Antwerp de zegereeks (12 op 12) op bezoek bij Tubeke verderzetten? Het wordt een moeilijke opgave want de leider in de tweede periode van 1B kon in de vorige drie duels tegen Tubeke, dat vierde is op vijf punten, slechts één keer winnen.

STAND. Tubeke - Antwerp 0-0

Volg de wedstrijd hier live vanaf 16 uur: