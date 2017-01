Tabaks- en reclamebedrijven grotendeels vrijgesproken voor inbreuken op reclameverbod

De Brusselse correctionele rechtbank heeft tabaksbedrijven British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International (JTI) en reclamebedrijf JC Decaux Insert Belgium donderdag grotendeels vrijgesproken voor een reeks beweerde inbreuken op het verbod op tabaksreclame. Een deel van de inbreuken werd wel bewezen verklaard en daarvoor kreeg BAT een boete van 90.000 euro, JC Decaux een boete van 60.000 euro, waarvan 45.000 euro met uitstel, en JTI de gunst van de opschorting. De burgerlijke partijstelling van de vzw Kom op tegen Kanker werd onontvankelijk verklaard.

Het parket Halle-Vilvoorde had in december boetes van 120.000 en 30.000 euro gevraagd tegen BAT en JTI, en tweemaal een boete van 12.000 euro tegen JC Decaux. Volgens het parket werden bij verschillende winkels, die op de hoek van twee straten lagen, affiches van BAT- en JTI-merken aangebracht op de twee gevels, wat niet zou kunnen. Volgens de rechtbank omschreef de wet niet duidelijk wat onder een voorgevel moest verstaan worden zodat die term moest geïnterpreteerd worden als de gevel aan de straatkant. Winkels op straathoeken hadden aldus twee voorgevels, zodat er geen sprake was van een inbreuk op het reclameverbod.

Ook zouden er affiches met slogans voor BAT-merken in verschillende winkels aangebracht zijn, wat ook verboden is aangezien op tabaksaffiches enkel de merknaam mag te zien zijn. De rechtbank oordeelde echter dat de betrokken slogans gedeponeerd waren als merken, zodat de affiches voldeden aan alle wettelijke voorschriften.

BAT werd dan weer wel veroordeeld omdat het megapacks sigaretten had aangeboden aan een lagere prijs, reclame gemaakt had voor een sigarettenmaker en toebehoren, waarop bovendien geen gezondheidswaarschuwing stond, tabaksproducten op een bijzondere manier had tentoongesteld in tabakswinkels en reclame-affiches aangebracht had op het woongedeelte van een tabakswinkel. Voor die laatste inbreuk werd JC Decaux ook veroordeeld. JTI had dan weer een tabaksaffiche laten hangen op een krantenwinkel die al twee maanden leegstond.

De vzw Kom op tegen Kanker had zich burgerlijke partij gesteld tegen de drie bedrijven maar die burgerlijke partijstelling werd onontvankelijk verklaard omdat de vzw volgens de rechtbank enkel een algemeen belang verdedigde en niet kon aantonen op welke manier zij zelf schade zou geleden hebben.

De FOD Volkjsgezondheid reageerde met gemengde gevoelens op het vonnis. “We zijn tevreden dat de rechtbank duidelijk gemaakt heeft dat koppelverkoop van tabaksproducten verboden blijft,” zei Paul Van der Meerssche van de FOD, “dat nog eens duidelijk gemaakt is dat hoeveelheidskortingen, speciale presentaties en reclame op privé-gevels verboden zijn. De vrijspraak voor de slogans op affiches baart ons wel zorgen. Volgens ons is dat voor de tabaksproducenten een manier om de wetgeving te omzeilen. We bekijken of we in beroep gaan.”

Ook langs de zijde van de tabaksbedrijven klonk het dat het vonnis bestudeerd zou worden alvorens eventueel beroep werd aangetekend.