Ed Sheeran komt in april naar het Sportpaleis

Woensdag 5 april 2017. Die datum kunnen fans van Ed Sheeran best nu al vrijhouden. De 25-jarige Britse singer-songwriter houdt die dag halt in het Antwerpse Sportpaleis.

Het jaar is nog geen maand ver, maar Sheeran heeft toch al twee singles in de Belgische hitlijsten. ‘Castle On The Hill’ en ‘Shape Of You’ zijn twee catchy nummers, die veel goeds beloven voor zijn nieuwe plaat ‘Divide’.

“Hello 2017!”, laat Ed Sheeran weten. “Ik heb hard gewerkt aan nieuw materiaal en hoop dat jullie er even enthousiast over zijn als ikzelf. Ik heb echt twee verschillende kanten van mijn muziek willen tonen. Ik ben over beide kanten even gepassioneerd en wist dan ook meteen dat ik twee nummers op hetzelfde moment wilde uitbrengen. Ik ben ongelooflijk blij om terug te zijn.”

Tickets voor het concert zijn vanaf donderdag 2 februari om 11 uur beschikbaar. Meer informatie vindt u hier.