Een hond is je trouwste vriend, maar ook elkaars trouwste vrienden zo blijkt. Op het internet is een filmpje opgedoken van een hond die in een sterke stroming van een rivier is terecht gekomen. De viervoeter heeft een stok in zijn mond, en probeert tevergeefs naar veiligheid te zwemmen. Dat lukt niet. De stroming is te sterk, en het dier wordt door de stroming meegevoerd. Een andere hond die staat te kijken twijfelt geen moment en bijt zich vast in de stok sleept zijn vriendje zo naar het droge.