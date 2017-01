IJspiste plaatst fietsenstallingen

Mechelen - Aan het nieuwe Ice Skating Center Mechelen komen er in principe voor Pasen fietsenstallingen. “Er zijn wat problemen geweest met de offerte voor de bestelling van fietsenrekken”, zegt zaakvoerder Gunter Bosmans.

Er zal plek zijn voor tachtig tweewielers. “Als we merken dat er meer nodig zijn, kunnen we daar op korte termijn voor zorgen. Al komen de meeste schaatsers wel met de auto of ze worden afgezet en opgehaald. We merken ook dat veel jongeren te voet via het Dijlepad komen”, vertelt Gunter Bosmans.

Gemeenteraadslid Patrick Princen (Groen) had het gebrek aan fietsenstalling vastgesteld tijdens een bezoek. “Ik kan me bijna niet voorstellen dat we als stad bij de bouwvergunning niet als voorwaarde hebben gesteld dat er ook een degelijke fietsenstalling moet zijn”, stelt hij. Het stadsbestuur beloofde om er nog eens op aan te dringen, zoals bepaald in de vergunning.