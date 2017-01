‘Dakloze’ Rita vindt net op tijd huurflat:

Zoersel - Rita Verhaegen (62) heeft net op de valreep een huurappartementje in Halle-Zoersel gevonden. De alleenstaande vrouw dreigde dakloos te worden. Het OCMW past maandelijks bij.

Rita Verhaegen (62) moest deze week de woonzolder die ze een zestal jaar goedkoop kon huren verlaten, omdat het huis verkocht is. Met een werkloosheidsuitkering van rond de 980 euro vond ze niets betaalbaars op de private huurmarkt. Vorige week deed ze een ultieme oproep in uw krant, die voor veel medeleven en solidariteit zorgde, maar concreet niets opleverde.

Maandag had Rita dan een afspraak bij het OCMW van Zoersel. “Daar hebben ze op basis van mijn uitkering berekend dat ze me elke maand 111 euro toeslag kunnen bijpassen voor mijn huur. Er werd ook berekend dat ik iets van maximaal 500 euro kon huren.”

Lieve reacties

Een eigenaar van een appartement in Halle-Dorp, vlak bij taverne-restaurant De Sjoks, contacteerde zelf het OCMW van Zoersel. Hij had het verhaal van Rita gelezen en was bereid om het voor 500 euro aan Rita te verhuren. “Met die maandelijkse huurtoeslag is het net haalbaar voor mij”, zegt Rita Verhaegen. “Het wordt een aanpassing, maar ik heb nu weer wat moed.”