Vrouw van Thomas Buffel verliest strijd tegen darmkanker

Stephanie De Buysser is donderdagochtend op 38-jarige leeftijd overleden. Drie jaar geleden werd darmkanker vastgesteld bij de vrouw van Racing Genk-speler Thomas Buffel. Dat meldt de club donderdagochtend.

”Ik vecht nog steeds tegen de kanker”, zei Stephanie De Buysser (38) een goeie maand geleden nog. De vrouw van voetballer Thomas Buffel - de twee trouwden in juni 2016 - en de mama van tweeling Maceo en Fausto (2) leed al drie jaar aan darmkanker en had een tumor die uitgezaaid was naar het buikvlies. “We slaan ons er wel doorheen”, zei ze hoopvol.

De laatste weken ging het plots veel minder goed met Stephanie. Om bij haar te zijn, liet Thomas Buffel de winterstage van zijn club Racing Genk aan zich voorbijgaan. Hij zat afgelopen dinsdag ook niet in de selectie tegen Kortrijk, maar de supporters pakten er wel uit met een spandoek voor de middenvelder.

Foto: JEFFREY GAENS

“Met een droef hart meldt KRC Genk het overlijden van Stephanie De Buysser, echtgenote van Thomas Buffel. Stephanie verloor na drie jaar de strijd tegen een slepende ziekte en stierf in aanwezigheid van haar gezin in het Universitair ziekenhuis van Leuven”, staat te lezen op de website van Racing Genk.

“De hele KRC Genk familie staat achter haar kapitein in deze moeilijke dagen, en betuigt haar oprechte steun aan hem en zijn gezin.”

Hoopvol gebleven

Ook Thomas Buffel zelf bleef hoopvol tot het laatste moment. “Ik heb de papa van Stephanie, die 11 jaar geleden overleed, beloofd dat ik altijd voor haar zou zorgen. Die belofte heb ik nu uitgesproken voor de hele wereld”, zei hij begin december nog in een interview.

Foto: Photo News

In juni 2016 stapten Thomas en Stephanie nog in het huwelijksbootje. Daarover vertelde de voetballer dat het aanzoek erg onverwacht kwam. “Ik had de verlovingsring zelfs niet bij, ik heb er dan maar zelf één gemaakt van een bloemetje.” Het feest zelf was ook een verrassing: ze nodigden de gasten uit naar een “verjaardagsfeest”.

Op de vele foto’s van het feest is te zien hoe Stephanie en de andere gezinsleden straalden. “Het ging toen veel beter met haar”, zei Buffel.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Supporters: “Met verstomming geslagen”

“We hadden afgelopen weekend nog een actie gevoerd voor het gezin”, zegt Erwin Ramaekers van supportersclub Het Moordend Schot. “Dit pakt mij enorm. We wisten wel dat het ernstig was maar niet in die mate. We zijn allemaal met verstomming geslagen. Wat weten we nog niet maar we gaan zeker iets doen waarmee we Thomas, de familieleden en vrienden een hart onder de riem kunnen steken.”