Buurtbewoners zaal Molenberg klagen over geluidsoverlast

Enkele maanden terug was de parochiezaal nog in gebruik door leden van OKRA. Foto: Archiefbeeld GIPLA

Mechelen - Buurtbewoners klagen over geluidsoverlast van feesten in zaal Molenberg in Mechelen-Noord. De burgemeester heeft een inspectie van de brandweer bevolen en laat ook een buurtonderzoek uitvoeren door de politie.

Enkele maanden terug werd de voormalige parochiezaal in de Molenbergstraat gesloten. Sindsdien gebruikt de Assyrische Bet Hesena organisatie de ruimte. Die zou er een voedselbank organiseren. “Onder het mom van een culturele werking worden er feesten georganiseerd, ook al is de zaal niet conform de regelgeving”, zegt gemeenteraadslid Catherine François (Vlaams Belang). Zij kaartte de kwestie aan op de jongste gemeenteraad.

Eind november hebben verschillende feesten plaatsgevonden die voor overlast zorgden. Telkens kwam op vraag van omwonenden de politie ter plaatse. Ook tijdens de nacht van oud op nieuw was er na 3u nog lawaai. “Ik verwacht eerstdaags de rapporten van brandweer en politie. Als blijkt dat de zaal niet in orde is, zal ik mijn verantwoordelijk nemen zoals ik dat eerder ook al heb gedaan”, reageert burgemeester Bart Somers (Open Vld).