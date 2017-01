Tom Boonen na eerste zege: “Verstoppertje spelen tot 9 april was nooit het plan”

Tom Boonen zei het langs de neus weg, met de glimlach: “Ik stop in Roubaix. Maar never say never. Dat ik heb ik wel geleerd.” Breaking news? Neen, voorlopig nog fake news. Ook na de eerste overwinning van het seizoen is het plan nog altijd om er na Parijs - Roubaix mee op te houden. “Ik ben trots dat ik die beslissing heb genomen.”