Francken: “Burger heeft 35 miljoen bespaard door minder regels”

Door ingrepen van de federale overheid tegen de regeldrift en paperasserij zijn de lasten in 2015 met 35,6 miljoen gedaald voor burgers en met 45 miljoen voor de bedrijven. Dat zegt staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken (N-VA) donderdag in De Tijd.

Francken vraagt de invoering van de verplichte digitale factuur voor bedrijven die zaken doen met federale overheidsdiensten. Er komen overgangstermijnen, onder meer voor kmo’s die tot 8.500 euro factureren. Vanaf 1 januari 2020 geldt de verplichting voor iedereen.

Francken start in samenspraak met minister van Middenstand Willy Borsus (MR) midden dit jaar een campagne bij bedrijven en boekhouders om de digitale factuur te promoten. Volgens Francken kunnen bedrijven 2,4 miljard euro besparen als ze overschakelen op 100 procent elektronische facturatie, omdat de procedure veel efficiënter en simpeler wordt.

Online aangifte burgerlijke stand

Vorig jaar bereikte de regering na 18 jaar onderhandelen bovendien een akkoord over de modernisering en digitalisering van de burgerlijke stand. Dat moet er onder meer toe leiden dat burgers op termijn niet meer naar het gemeentehuis moeten gaan voor de aangifte van een geboorte, een huwelijk of het overlijden van een familielid, maar dat allemaal online kunnen doen. En dat de lokale besturen al die gegevens ook in één centrale digitale databank bijhouden.