Jonge vrouw (21) krijgt dreigbrief en wordt enkele uren later op straat aangevallen

Zwijndrecht - De 21-jarige Peggy Dubois is dinsdagavond aangevallen voor haar schoenmakerij in de Statiestraat in Zwijndrecht. Enkele uren eerder kreeg ze een dreigbrief. De politie onderzoekt de zaak.

Een blauwe plek in het gezicht, gekneusde ribben, een lichte hersenschudding en bont en blauw getrapte armen en benen. De 21-jarige Peggy Dubois uit Zwijndrecht werd dinsdagavond lelijk toegetakeld in de Statiestraat. Wie er achter de aanval zit, weet ze niet. “Ik heb met niemand problemen”, zegt ze.

De feiten speelden zich dinsdagavond rond 18u af, net nadat Peggy haar schoenmakerij in de Statiestraat had afgesloten. “Ik wandelde naar mijn auto die maar een paar meter verderop geparkeerd stond”, vertelt ze. “Ik zag wel dat er iemand, een meisje, tegen een gevel van een van de huizen stond, maar ik besteedde daar verder geen aandacht aan. Het leek alsof ze aan het telefoneren was.”

Eenmaal bij haar auto bleek dat het meisje het op Peggy gemunt had. “Ze duwde me tegen de auto, dus ik vroeg wat haar probleem was”, zegt Peggy. “Daarop kreeg ik een klop in mijn gezicht. En vervolgens een boks in mijn ribben. Toen ben ik gevallen en is ze op mij beginnen stampen. Op mijn armen en mijn benen.”

Dreigbrief

De aanvalster stapte daarna de straat over en verdween. “Ze liep niet eens weg, het was alsof ze op de Meir paradeerde.”

Wie haar heeft aangevallen weet Peggy niet. “Ik herkende haar niet, ik had haar nog nooit gezien.” Ook het waarom van de aanval is nog een raadsel. “Ik heb met niemand problemen”, aldus Peggy. Wel werd enkele uren eerder, kort na de middag, een dreigbrief in de bus van de schoenmaker gedeponeerd. “Daarop stond dat ik mocht doen wat ik wilde, maar dat ze me wel zouden vinden”, legt ze uit. “Ik heb daar niet echt bij nagedacht en was dat ’s avonds alweer bijna vergeten, net omdat ik met niemand problemen heb.”

Peggy deed ondertussen aangifte bij de politie en die onderzoekt de zaak.