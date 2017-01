De Muze vandaag wellicht failliet

Antwerpen - Het ziet ernaar uit dat het legendarische café De Muze aan de Melkmarkt vandaag failliet wordt verklaard. Het jazzcafé is ondertussen al twee dagen gesloten en de uitbater heeft deze week de boeken neergelegd.

De eigenaars van het gebouw hadden de handelshuur ontbonden, waardoor er weinig anders overbleef dan de handdoek in de ring te gooien. Hoe het nu verder moet, is hoogst onduidelijk. Zeker is dat het café voorlopig dichtblijft. “Het is afwachten wat er gebeurt. Een faillissement betekent niet dat het café definitief verdwijnt. Ik denk dat De Muze nog lang zal blijven bestaan. Maar dan wel met een nieuwe uitbater”, zegt curator Bruno Schoenaerts.

Wachten op overnemer

Het is dus wachten op een kandidaat om het café over te nemen. Een concreet bod is er volgens Schoenaers nog niet. Maar hij denkt dat het niet lang zal uitblijven. “Wel zullen er eerst nog wat problemen moeten opgelost worden, want het is een vrij complex dossier”, volgens de curator.

De eigenaren van het gebouw willen dat de nieuwe huurder het pand in zijn oorspronkelijke staat herstelt. Dat betekent dat de verdiepingen terug moeten dichtgemaakt worden en dat er bovenaan appartementen moeten komen.

Eerdere kandidaten om De Muze over te nemen haakten daarop af omdat het een te grote investering is.