Rumstenaar overleeft zware crash niet

Het wrak van de bestelwagen waarmee de Rumstenaar op de Antwerpsesteenweg is ingereden op een vrachtwagen. De ravage is enorm: de hele rijbaan ligt bezaaid met brokstukken. Foto: BFM

Rumst - Een man van 58 uit Rumst is gisteravond om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval op de Antwerpsesteenweg in Rumst. Hij reed langs achteren in op een vrachtwagen.

De zware crash gebeurde op de Antwerpsesteenweg, ter hoogte van transportbedrijf Trans L&S, op zo’n 750 meter van het kruispunt met de Bussestraat en de ­Lage Vosbergstraat. Een man van 58 reed er met zijn witte bestelwagen, een Citroën Berlingo, achteraan in op een vrachtwagen. De klap was zo zwaar dat het voor de politie in eerste instantie niet mogelijk was om na te gaan onder welke omstandigheden het ongeval zich had voorgedaan. Maar de ravage verraadde dat het om een buitengewoon zware crash ging: de volledige rijbaan, drie rijvakken breed, lag bezaaid met brokstukken.

Ter plaatse overleden

De brandweerlui deden er alles aan om het slachtoffer zo snel mogelijk uit het wrak te bevrijden, maar alle hulp kwam te laat. De Rumstenaar overleed ter plaatse. Op het ogenblik van het ongeval zat hij alleen in zijn wagen. De chauffeur van de vrachtwagen, een trekker zonder oplegger, kon nog ter plaatse een verklaring afleggen. Hij was dus niet ernstig gewond geraakt.

Een verkeersdeskundige werd gevorderd om vast te stellen hoe het ongeval was gebeurd. De politiezone Rupel, die de eerste vaststellingen deed, ontfermde zich over de nabestaanden van het slachtoffer.