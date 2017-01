KAART. Zoveel verschillen de huizenprijzen in uw gemeente van die van Antwerpen

De verkoopprijs van een woning in de Kempen ligt 15 tot zelfs 39% lager dan in de stad Antwerpen. Dat blijkt uit een uitgebreide analyse van de KU Leuven, die voor het onderzoek een nieuwe methode gebruikte om beter te kunnen vergelijken tussen gemeenten onderling.

Uit de analyse van woningprijzen in de laatste tien jaar, op basis van cijfers van het vastgoedkantoor ERA, blijkt dat Antwerpen de derde duurste centrumstad van Vlaanderen is. Een huis kost er gemiddeld 10% minder dan in Leuven en 1% minder dan in Brugge.

Onderzoeker Roel Helgers (KU Leuven) filterde voor zijn analyse verschillende factoren die niet met de woonplaats te maken hebben, zoals de aanwezigheid van veel villa’s, uit de cijfers. Daardoor kunnen de waarden van huizen in verschillende gemeenten via een index beter met elkaar worden vergeleken.

De goedkoopste woonhuizen in de provincie liggen in de Kempen. Voor een huis in Turnhout of Herentals betaalt u 16% minder dan in Antwerpen, in Geel is dat 26% en in Balen zelfs 39%. Hoogstraten is de duurste in de Kempen, met 9% onder de Antwerpse prijzen.

Enkel in de rand rond de stad Antwerpen zijn de huizenprijzen in sommige gemeenten duurder dan in de stad zelf. Uitschieters zijn Boechout (15% duurder dan in Antwerpen) en vooral Hove (23% duurder). Ook in Edegem en Mortsel betaal je gemiddeld meer dan in Antwerpen, net als in Kontich, Aartselaar en Brasschaat.

De huizenprijzen in de provincie Antwerpen zijn vorig jaar met 6% gestegen ten opzichte van 2015. Gemiddeld betaalt u nu 285.000 euro voor een woning. De gemiddelde prijs van appartementen daalde wel met bijna 2% tot 176.000 euro. Antwerpen is daarmee de tweede duurste provincie van Vlaanderen, net achter Vlaams-Brabant.

Klik op uw gemeente om te zien of de huizenprijzen er duurder of goedkoper zijn dan in Antwerpen. De meest groene gemeenten zijn de goedkooptste, de meest rode de duurste: