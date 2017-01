Antwerpen - Over minder dan een week worden de meest vervuilende wagens geweerd in de lage-emissiezone in de Antwerpse binnenstad en een deel van Linkeroever. Is iedereen op de hoogte van de nieuwe maatregelen? Uit een rondvraag van uw krant blijkt dat niet alleen de Antwerpenaar, maar ook de bezoeker goed geïnformeerd is, of die nu achter de maatregel staat of niet.