Tweehonderd speurders voeren huiszoekingen uit in Antwerps drugsmilieu

De verzegelde telefoonwinkel op de hoek van de Abdijstraat en de Landbouwstraat in Antwerpen. Foto: Patrick De Roo

Antwerpen 2060 - Tweehonderd speurders zijn dinsdagochtend op verscheidene plaatsen in het Antwerpse binnengevallen. Ze waren op zoek naar verdachten in een groot drugsdossier. Ook enkele telefoniewinkels kregen de politie over de vloer.

De huiszoekingen volgden op een onderzoek dat al vele maanden aan de gang is en zich toespitst op de Borgerhoutse families S., El Y. en A. De families S. en El Y. zijn in het milieu beter bekend als de Mixers en de Turtles.

Al in de lente van vorig jaar vielen speurders bij verscheidene familieleden binnen. Toen werden er luxewagens en gsm’s in beslag genomen. Bij die huiszoekingen werden de bewoners zo goed als ongemoeid gelaten. Niemand werd aangehouden. Een tactische beslissing blijkt nu, want de speurders werkten ondertussen naarstig voort.

Volgens onze informatie werd toen in één van de inbeslag genomen luxewagens een verborgen kluis aangetroffen. Daarin vonden de speurders Blackberry-gsm’s. De toestellen waren beschermd met PGP, de afkorting van PrettyGoodPrivacy.