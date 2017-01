Hoe zuiver moet onze diamant zijn?

Wat is rechtvaardigheid? Betekent dat begrip, waartegen niemand zich wil verzetten, dat we de letter van sommige foute wetten blijven volgen? Of staan we toe dat onze rechters handelen naar de geest van die wetten en dat ze zo zichzelf in de vuurlijn plaatsen van sluwe advocaten die wél zweren bij de letter van de wet?

Die discussie laait voor de zoveelste keer op na de uitspraak van het hof van beroep in de zaak van Omega Diamonds. Het Antwerpse diamantbedrijf staat al jaren in het oog van de storm vanwege beschuldigingen over illegale in- en uitvoer van diamanten en de vermeende vervalsing van documenten. Daarbij zijn bedragen genoemd die voor u en mij als gewone burgers ronduit duizelingwekkend zijn, tot zelfs 7 miljard euro.

In 2013 kwam er een minnelijke schikking tussen Omega Diamonds met de fiscus en het Antwerpse parket, a rato van 160 miljoen euro. Daar komt Omega goed vanaf, denk je dan, ook al blijkt dat de hoogste som ooit in de lijst van de minnelijke schikkingen wegens belastingontduiking.

Maar de dienst Douane & Accijnzen wilde meer. Ook sommige burgerlijke partijen zagen een aanleiding om de stal uit te mesten. Advocaat Jos Vander Velpen wond er geen doekjes om. “We moeten deze bende criminelen uitroeien”, zei hij, wijzend naar de bazen van een aantal diamantbedrijven.

Vander Velpen ging met die uitspraak ver, maar zijn harde uitspraak snijdt volgens velen wel hout. Willen we in Antwerpen bepaalde diamantbedrijven die opereren over de grens van het toelaatbare, het voordeel van de twijfel blijven geven omdat ze belangrijk zijn voor onze stedelijke economie? Of gaan we voor een schoonmaakoperatie in een sector die helaas overeenkomsten vertoont met die van de internationale drugshandel?

Die discussie is niet nieuw en ze heeft al vaker aangegeven dat ons heilige principe van de scheiding der machten soms wordt aangevreten door economische belangen. Om het duidelijk te stellen: willen we de wet toepassen en elke overtreding bestraffen, ongeacht de gevolgen voor ons eigen economisch belang? Of blijven we bepaalde wantoestanden gedogen omdat ze zo belangrijk zijn voor de toegevoegde waarde die de diamantsector oplevert voor Antwerpen, Vlaanderen en België?

De discussie moet nu maar eens ten gronde worden gevoerd. De zaak van Omega Diamonds vormt een ideale aanleiding.

Door Lex Moolenaar, senior writer bij Gazet van Antwerpen