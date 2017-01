Mogelijk spoor naar paardenbeul: ruiters verspreiden signalement verdacht voertuig

Zandhoven - Op sociale media circuleert een signalement van een wagen die weleens zou kunnen toebehoren aan de paardenbeul. Het gaat om iemand die zich verdacht gedroeg in Pulderbos aan een paardenwei.

Ruiters verwittigen elkaar voor een Audi met een Nederlandse nummerplaat. De twee inzittenden zouden zich verdacht gedragen hebben aan een paardenwei in Pulderbos, waar ze zich achter struiken verstopten. Ook in Zoersel zouden ze gesignaleerd zijn aan een paardenwei. “Wij hebben geen officieel signalement verspreid van een verdacht voertuig”, laat Danny Dewulf weten, woordvoerder van de politiezone Zara.

Ook Josée Verwimp, eigenares van de 18-jarige merrie Nagdat die in de nacht van zondag op maandag zwaar werd toegetakeld op een weiland in domein Montens in Massenhoven, zag het signalement passeren. “Er mag geen heksenjacht komen, maar het is zeker niet slecht dat paardenhouders elkaar verwittigen en alert blijven”, zegt ze. “Woensdagmorgen is de recherche van de zone Zara langsgeweest op de wei. Die politiemensen gaven me een gedreven indruk. Een van hen had vroeger zelf paarden gehouden en begreep onze wanhoop. Ik heb het gevoel dat ze echt hun best gaan doen om die maniakken – want het moet meer dan één dader zijn geweest – te pakken.”

Niet prioritair

De weide van Montens is afgelegen, maar in de winter zijn de paarden wel zichtbaar vanaf het voetbalveld van Massenhoven. Er passeren ook geregeld mountainbiketochten. Nu Katrien Dedecker van dierenartsenpraktijk Katona elke dag de wonden spoelt, is pas goed duidelijk hoe diep de sneden zijn. “Op sommige plaatsen kan Katrien er bijna haar hele hand insteken. Er is bijna tot op het bot gesneden, tot de heupen”, zegt Josée Verwimp. “Het moet een groot mes zijn geweest.”

Gisteren probeerde dierenarts Dedecker nog steeds het bloed dat ze maandagmorgen direct van Nagdat trok voor onderzoek op verdovende middelen bij de juiste dienst te krijgen. “De Universiteit Gent gaf me het advies om het bloed te bezorgen via een dierenarts van de FOD Dierenwelzijn omdat het in het kader van een gerechtelijk onderzoek is. Maar daar krijg ik al drie dagen niet de juiste persoon te pakken. Ik heb al anderhalf uur rondgebeld. Het bloed is nu ingevroren, maar eigenlijk had het binnen de 24 uur gebeurd moeten zijn. Jammer dat zo’n ernstig geval van mishandeling niet prioritair is bij de dienst Dierenwelzijn.”