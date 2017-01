Restaurant serveert maaltijd op lichaam van naakt model

Een restaurant in Spanje laat zijn bezoekers niet alleen volledig naakt dineren, maar biedt ook een menu aan waarbij de maaltijden geserveerd worden op het lichaam van een naakt model. En er is zelfs een “Happy Ending” menu.

Het Innato Tenerife ging deze week open en moedigt zijn bezoekers aan om al hun kleren uit te trekken vooraleer ze aan tafel gaan. Alle smartphones en camera’s worden netjes ingezameld bij het binnenkomen, waardoor niemand compromitterende beelden van de restaurantgangers kan maken.

De eigenaars beschreven de atmosfeer in hun restaurant als “orgastisch”. Eenmaal de bezoekers hun kleren hebben verruild voor een kamerjas in de kleedkamer, worden ze naar hun tafel geleid, waar ook de kamerjas verdwijnt. Tussen de tafels staan kamerschermen zodat de hele ervaring toch nog tamelijk discreet is.

Foto: Facebook

Een aantal “specialiteiten” maken de ervaring nog prikkelender. Zo is er het “afrodisiacum menu”, waarbij de maaltijden geserveerd worden op het naakte lichaam van een vrouwelijk of mannelijk model, zij het met strategisch geplaatste vijgenbladeren.

Ook het “Happy Endings menu” belooft een topper te worden. Daarbij smeren de modellen zich helemaal in met gesmolten chocolade waar de gasten hun aardbeien in kunnen dopen. Eigenaar Tony de Leonardis zegt dat klanten het snel gewoon zijn om naakt te eten en dat sommigen zelfs vinden dat hun seksleven erdoor verbeterd is.

Wij vragen ons vooral af hoe hygiënisch het er nog aan toe gaat wanneer hetzelfde model zich op een drukke avond voor de tiende keer met chocolade insmeert.