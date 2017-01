ATG brengt ontbijttheater

Aartselaar - Onder de titel ‘Het leven is je gegeven’ pakt het Aartselaars Toneel Gezelschap (ATG) ook dit jaar uit met ontbijttheater. Drie acteurs van de Aartselaarse toneelvereniging ATG brengen elk een korte monoloog.

Leo Van Deyck brengt als eerste ‘De zottin van de bergen’ van Piet Damstra op de planken van het cultureel centrum ’t Aambeeld. Jan Poppeliers waagt zich aan ‘Het verwaande varken’ van Dario Fo terwijl Anita Callebaut ‘Orgaandonatie’ van Peter Kremel brengt.

De voorstellingen zijn gepland op zondagen 29 januari, 5 en 12 februari in ’t Aambeeld, della Faillelaan 34 om 11 uur. Nadien wordt een ontbijt aangeboden. Dit is in de toegangsprijs (18 euro) inbegrepen. Reserveren tijdens de kantooruren op 03/877 28 75.