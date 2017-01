Brussel stapje dichter bij Grand Départ van Tour de France

Brussel - Kopenhagen zal in 2019 niet de Grand Départ van de Tour de France organiseren. Dat heeft de Deense minister Brian Mikkelsen gezegd na een gesprek met Tourdirecteur Christian Prudhomme. De Tour zou mogelijk wel in 2020 of 2021 in Denemarken starten.

Het wegvallen van Kopenhagen is goed nieuws voor Brussel, dat zich vorige zomer kandidaat stelde voor de Grand Départ van 2019. In december viel ook het Engelse Portsmouth al weg als mogelijke startplaats. In 2019 is het precies 50 jaar geleden dat Eddy Merckx de eerste van zijn vijf Tours won. De Ronde van Frankrijk had al tien keer Brussel als start of aankomstplaats, maar voor een Grand Départ is het al teruggaan tot 1958.

Dit jaar start de Tour de France in Düsseldorf, de tweede rit komt aan in Luik. Het parcours van de editie van 2019 wordt hoogstwaarschijnlijk begin 2018 bekendgemaakt.