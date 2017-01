Vincent al 15 jaar vermist: “Als ik zou willen verdwijnen, zal men me nooit vinden”

Dag op dag vijftien jaar geleden, op 25 januari 2002, vertrok de 18-jarige Vincent Lamouris naar zijn school in Gent. Het was de laatste keer dat zijn moeder hem zou zien. Enkele weken later kreeg ze te horen dat zijn rugzak was gevonden in een vuilniskorf in Canada, op enkele meters van de plek waar de Niagara-waterval zich in de diepte stort. Zijn moeder beseft dat de kans zeer groot is dat Vincent wellicht daar en dan uit het leven is gestapt. Maar ze blijft zich vastklampen aan dat ene sprankeltje hoop dat haar zoon de perfecte verdwijntruc heeft uitgevoerd. “Ik zou alles wat ik heb meteen afgeven in ruil voor één kort moment samen met mijn zoon.”

“Vandaag, 15 jaar geleden, verdween Vincent Lamouris te Gent. Voor herinneringen en getuigenissen kan u terecht bij Child Focus of bij de politie”, post Child Focus vandaag op zijn Facebookpagina. “Neen, er zijn de laatste tijd helaas geen nieuwe inlichtingen binnengekomen”, zegt Dirk Depover van Child Focus. “Maar toch geven we de hoop niet op.”

Op de affiche staat Vincent als lachende tiener. Maar als hij nog leeft , zou hij nu 33 jaar oud zijn. Die kans is echter zeer klein, zei Alain Remue van de Cel Vermiste Personen negen jaar geleden al. “De Amerikaanse autoriteiten hebben ons verteld dat tientallen mensen daar jaarlijks zelfmoord plegen. Hun lijk wordt nooit gevonden. Onderaan de waterval is het zo’n heksenketel van nooit tot rust komende draaikolken dat lichamen er voor eeuwig onder water kunnen worden gehouden.”

Van gebouw gesprongen

Bovendien had Vincent drie jaar voordien al eens geprobeerd een eind te maken aan zijn leven door aan zee van de zesde verdieping van een gebouw te springen.“Elk botje in zijn lichaam was gebroken”, vertelde Vincents moeder Frieda Colpaert ons in 2007. “Hij lag een week in coma en na zes maanden verliet hij het ziekenhuis in een rolstoel.”Vincent genas. “Honderd keer heb ik hem daarna gevraagd: je gaat het toch niet opnieuw doen, hé? De psychiaters probeerden uit hem te pulken waarom hij het had gedaan maar Vincent praatte hen omver. Hij was zeer begaafd, las filosofen als Nietzsche en Schopenhauer en kon iedereen om de tuin leiden. In zijn laatste jaar humaniora in Don Bosco kende men hem als een open, plezant haantje-de-voorste. Enkele dagen voor hij verdween, kreeg hij nog de hele klas plat met een satirische spreekbeurt over BV’s. Hij lachte altijd, maar dat was een masker. In wezen was het een eenzame jongen met een hele donkere kijk op het leven.”

Toch bleef bij Frieda Colpaert altijd de hoop leven dat Vincent niet is gesprongen: “Als hij iedereen zo kon misleiden over hoe hij zich voelde, zou hij dan ook niet de perfecte verdwijntruc kunnen bedenken?”

Het spoor naar Vincent loopt dood aan de Niagarawaterval in Canada. Foto: AP

Vincent had al zijn geld afgehaald en alle gegevens uit zijn computer gewist. Het enige spoor was een rugzak met daarin zijn portefeuille die kort na zijn verdwijning werd aangetroffen in een vuilnismand aan de Niagara-waterval.

Wie zat er naast hem?

Zijn moeder achterhaalde na lang zoeken welke vlucht naar New York haar zoon had genomen. “Maar de vliegtuigmaatschappij American Airlines heeft altijd geweigerd vrij te geven wie de passagier was die naast hem zat. Dat vind ik zo erg. Die persoon heeft urenlang vlak naast hem gezeten en had toch iets kunnen vertellen over Vincent. Maar neen, om zogezegde privacyredenen mag ik niet weten wie dat is.’

De wanhoop nabij, trok Frieda Colpaert een jaar later zelf naar de States om de zeven dagen durende tocht over te doen die Vincent door de Verenigde Staten en Canada had gemaakt. “Aan de hand van bonnetjes en tickets uit zijn portefeuille deed ik de taxi- en treinrit die Vincent me had voorgedaan.”

Frieda Colpaert kan wel enkele redenen bedenken waarom haar zoon uit het leven wou stappen. “De relatie met zijn vriendin was kort voordien stukgelopen en hij ging gebukt onder een zeer zware echtscheidingsproblematiek.”

Maar een echt antwoord heeft ze nog niet gekregen. De moeder worstelt nog altijd met een schuldgevoel. “Ik blijf me verwijten dat ik het niet heb zien aankomen. Achteraf waren er zo veel tekenen. Die keer toen we samen naar televisie zaten te kijken over de klopjacht op Osama bin Laden en Vincent zei: Mama, als ik zou willen verdwijnen, zal men me nooit vinden.”

“Of toen hij me vroeg wat het mooiste was dat ik ooit had gezien en ik de Iguaçuwatervallen in Brazilië antwoordde. En dan het boek natuurlijk.”

Witte orchidee

Was dit cultboek een inspiratie voor Vincent Lamouris? Foto: rr

Met het boek bedoelt Frieda Colpaert ‘The Catcher in the Rye’, een roman uit de jaren vijftig van de Amerikaanse schrijver JD Salinger die uitgroeide tot een cultboek voor opeenvolgende generaties tieners. Het boek vertelt over de omzwervingen van de rebelse puber Holden Caulfield, die ontgoocheld is in de valse waarden en hypocriete gedrag van de volwassenen, die hij steevast bestempelt als phonies.

“Vincent had het boek geleend in de bibliotheek en was er helemaal wild van. Je moet het boek lezen , zei hij me meermaals. Jaja , zei ik, maar ik deed het nooit. Ik had het misschien beter wel gedaan.”

Toen in de rugzak van Vincent aan de waterval een Amerikaans exemplaar van ‘The Catcher in the Rye’ werd gevonden, las zijn moeder het wel. “Het was een hallucinante ervaring. Alles klopte. Van de opdracht To My Mother op de eerste bladzijde en de vader van het personage die ook advocaat was, tot Holden die goudvisje wordt genoemd, wat ook op Vincents doopkaartje stond. En natuurlijk het open einde van de roman waarbij Holden voor een groot water staat en overweegt of hij zal springen.”

“Ik heb de reis van Holden in het boek gedeeltelijk overgedaan. Op zoek naar sporen zocht ik zelfs de hotels op waar het romanpersonage verbleef. Op het eindpunt van de trip stond ik hartje winter aan de rand van de Niagarawaterval. Ik heb er een witte orchidee in de diepte gegooid, zijn lievelingsbloem, in de hoop dat ik zou te weten komen wat er door de geest van mijn zoon is geflitst. Maar het heeft allemaal niks opgeleverd.”

“Zeven maal om de aarde gaan”

Vijftien jaar heeft Vincents moeder met veel vallen en opstaan leren leven met die kwellende onzekerheid. “Natuurlijk zou ik opgelucht zijn als morgen de beenderen van Vincent worden gevonden, want die knagende twijfel is erger dan weten dat je kind dood is. Het is een cliché, maar van een vermist kind kan je geen afscheid nemen. Anderzijds ben ik bereid om alles wat ik heb nu meteen af te geven in ruil voor één kort moment met Vincent. Al zal daar een mirakel voor nodig zijn.”

Frieda is vandaag niet gaan werken: “Het blijft toch een speciale dag”, zegt ze. “Ik heb gisteren mijn twee dochters een sms gestuur,d maar de meeste mensen weten niet meer dat het vandaag vijftien jaar geleden is dat Vincent abrupt en geruisloos uit ons leven verdween. Behalve zijn beste vriend van toen, met wie ik nog altijd contact heb. “

Toen we de zwaarbeproefde moeder destijds de vraag kreeg hoe ze zich voelde met al die rondspokende onbeantwoorde vragen, zuchtte ze diep en zei toen : “Als een huis met alle ramen dicht en de rolluiken naar beneden. Alleen met het verdriet, het gemis, de onmacht, het schuldgevoel. Het went nooit.”

Negen jaar later stellen we de vraag opnieuw. “Het verdriet is misschien iets draaglijker geworden”, antwoordt ze nu. “Maar in elke kamer staat wel een foto of ligt wel een tekst die naar Vincent verwijst. Elke dag nog denk ik aan hem. Mijn dochters weten dat ik hen even graag zie, maar als ik dood ben wil ik dat ze mijn as uitstrooien in de Niagara-waterval. Het is zo moeilijk om uit te leggen hoe ik me voel. Dit gedicht van Ida Gerhardt verwoordt het nog het best:

DE GESTORVENE

Zeven maal om de aarde gaan,

als het zou moeten op handen en voeten;

zevenmaal om die éne te groeten

die daar lachend te wachten zou staan.

Zeven maal om de aarde gaan.

Zeven maal over de zeeën te gaan,

schraal in de kleren, wat zou het mij deren,

kon uit de dood ik die éne doen keren.

Zeven maal over de zeeën te gaan -

zeven maal, om met zijn tweeën te staan.

Voor elke inlichting over de verdwijning van Vincent Lamouris kan u terecht op het nummer 116000 van Child Focusof 0800 30 300 van de politie. Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op zelfmoord1813.be.