Antwerpse dichters en artiesten verzinnen gedichten bij emoji’s

Naar aanleiding van gedichtendag lanceren boek.be en het Poëziecentrum een dichtbot. Je stuurt een emoji naar de dichtbot en krijgt een gedicht terug van onder andere Dimitri Leue, Joke van Leeuwen, Axl Peleman. Zij koppelden een emoji aan enkele dichtverzen.

Er bestaan zoveel mooie woorden om emoties te beschrijven. Woorden die vandaag vervangen worden door emoji’s. Dat is spijtig, vinden ze bij Boek.be. Daarom lanceert de vereniging die boeken in Vlaanderen promoot samen met het Poëziecentrum ‘Emojipoëzie’. Tijdens de Poëzieweek roepen ze iedereen op om, in plaats van emoji’s, gedichten te gebruiken. Daarvoor werden een resem bekende dichters, schrijvers en performers ingeschakeld.

Emoji-poëzie laat je toe om met een dichtbot, een robot, te chatten. Je stuurt een emoji en krijgt binnen enkele seconden het gepaste gedicht terug als antwoord. Dit is een nieuwe, leuke manier om mensen in aanraking te laten komen met poëzie.

Op emojipoezie.be vind je de dichtbot terug die je emoji-gedichten bezorgt van de hand van Dimitri Leue, Joke van Leeuwen, Hugo Matthysen, David Troch, Anton Korteweg, Axl Peleman, Guido Belcanto, Herman Leenders, Renaat Ramon, Guillaume Van der Stighelen, Max Temmerman, Frank De Vos, Geert Viaene, Dimitri Casteleyn en vele anderen. Elke bekende emoji benaderden zij op een dichterlijke wijze en dat levert vaak erg fijne resultaten op, zoals onderstaande:

Het project gaat live op donderdag 26 januari, tijdens Gedichtendag en loopt de hele Poëzieweek door.