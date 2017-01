Filip kan na ongeval weer skiën dankzij prothese

Edegem / Essen - Het leven van Filip Pockelé (35) veranderde drastisch toen hij in 2011 tijdens het sporten een ongeval kreeg. Ruim vier jaar later werd zijn been tot boven zijn knie geamputeerd. Zijn broer Luk zette een benefiet op poten om voor Filip een prothese van 8.000 euro te kunnen kopen.Hij kan nu weer skiën.

“Ik was een frequent sporter”, zegt Filip Pockelé. “Maar op 17 juli 2011 liep het mis. Tijdens het kitesurfen kwam mijn voet vast te zitten in het zand en mijn bovenbeen en knie werden verbrijzeld. Gedurende 4,5 jaar probeerden specialisten vergeefs om mijn been te redden. Op 12 januari 2015 werd het alsnog tot boven mijn knie geamputeerd. Het was een opluchting. Ik was al zolang aan het sukkelen en wilde dit hoofdstuk afsluiten. Na de amputatie ging het in plaats van bergaf, langzaam weer bergop. Een been verliezen wil niet zeggen dat je je dromen moet opbergen.”

Maar Filip wilde weer volop gaan sporten. Zijn broer Luk beloofde zijn jongere broer dat hij ervoor zou zorgen dat hij een sportprothese zou krijgen, wat het ook zou kosten. Die belofte kwam hij na. Wat begon als een bescheiden initiatief, groeide algauw uit tot een groot benefiet Been-’n-Feet. Er werd meer dan 10.500 euro binnengehaald. 8.000 euro ging naar het kunstbeen. De rest van het geld werd besteed aan een elektrische fiets voor het revalidatiecentrum Revarte in Edegem, specifiek voor de afdeling jongvolwassenen, Centrum Herbosch-Ceurremans, waar Filip revalideerde.