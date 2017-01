Eén toont het leven van Antwerpse daklozen in nieuwe documentairereeks

Televisiezender Eén lanceert woensdag 1 februari de driedelige documentairereeks ‘Op Straat’.De reeks brengt het leven van daklozen in Antwerpen in beeld. “Ik wist niet wat te verwachten van het dakloze bestaan”, vertelt tv-maker Wannes.

Wannes vertrok 24 december om een maand lang tussen de daklozen te leven. Zo kon hij aan den lijve ontdekken hoe zij de “warme” kerstdagen doorbrengen.

“Ik wist niet wat te verwachten van het dakloze bestaan. Maar al na twee uur ontdekte ik dat het leven op straat veel harder is dan ik me ooit had kunnen inbeelden. Alles, werkelijk àlles is plots een zorg. En je kan alleen maar overleven als je buiten de lijntjes kleurt...”, zegt Wannes.

De documentairereeks geeft de kijker een ongeziene blik in de wereld en het leven van dakloze mensen op de Antwerpse straten. Hoe moeilijk is het om zonder thuis te overleven in de koudste periode van het jaar?W elke voornemens hebben zij bij het begin van het nieuwe jaar? Een antwoord op al deze vragen kan je vanaf woensdag 1 februari drie weken lang volgen om 21u30 op Eén.