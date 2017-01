“Mikken op meer dan 10.000 toeschouwers tijdens finales volleybeker”

Brussel - De finales van de Belgische volleybeker - Maaseik-Roeselare bij de mannen en Asterix-VDK Gent bij de vrouwen - worden op zondag 12 februari in het Antwerpse Sportpaleis bij de mannen gehouden. Geert De Dobbeleer, algemeen directeur VVB (Vlaamse Volleybond) en organisator van de bekerfinales kon met grote tevredenheid melden dat de twee bekerfinales (mannen om 14u00 en vrouwen om 17u30) live op tv zullen uitgezonden worden (VRT en Canvas).

“Wij mikken ook dit jaar op meer dan 10.000 toeschouwers voor de finales. Niet alleen op sportief gebied twee klassiekers op het volleyprogramma, maar ook daarnaast weer een aangenaam randgebeuren met o.a. een optreden van de Soul Brothers (Charel van Domburg, Vincent Goeminne en Wim Soutaer), acties naar de clubs toe, demonstraties van Smashvolley en zitvolley, plus nog andere randanimatie”, klinkt het.

Roeselare-coach Emile Rousseaux zit aan zijn vierde bekerfinale en rekent natuurlijk op winst, zoals hij dat eerder al eens deed tegen Maaseik. “Wij zullen onze emoties onder controle moeten houden”, wist hij.

Wout Wijsmans, technisch directeur bij Maaseik, beseft ook dat zijn team voor het eerst zal aantreden in het Sportpaleis, maar denkt niet dat zijn ploeg daaronder zal lijden. “Het is ook al vier jaar geleden dat wij die finale speelden. Vorige zaterdag wonnen wij wel met 3-0 van Roeselare, maar bij een bekerfinale valt gewoon al het voorgaande weg. Als onze spelers na afloop zeggen dat ze er alles aan deden, dan zien we wel of dat mét of zonder beker gebeurt.”

Nico Declercq is aan zijn zesde bekerfinale toe: een aantal als assistent van Gert Vande Broek, maar ook met Michelbeke en nu dus met VDK Gent. “In het vrouwenvolley trekt de bekerfinale meer belangstelling dan de play-offs en misschien is deze finale dan ook wel belangrijker. Voor ons alleszins het hoogtepunt van het seizoen en spelen in het Sportpaleis is echt wel indrukwekkend”, beseft de coach van VDK Gent.

Gert Vande Broek was overduidelijk. “Asterix Avo Beveren start deze keer wel als favoriet tegen een ploeg, die ook de jongeren kansen geeft. Nico is een sterke motivator en dus moeten we op onze hoede zijn. En ik hou van het Sportpaleis, want mijn favoriet Bruce Springsteen trad daar ook al eens op.”

Alle finalisten van de Euro Millions Cupfinale krijgen een bonus van 1500 euro en er is een Europees ticket te verdienen.