Politici zullen dan toch moeten betalen voor alcohol in parlement

Het Bureau van de Kamer heeft vanmiddag unaniem beslist drank - alcoholische en andere - betalend te maken, zo meldt Kamervoorzitter Siegfried Bracke in een persbericht.

“Het Bureau ziet voorts, na het bekijken van de verbruikscijfers, geen reden om het alcoholgebruik verder te beperken”, klinkt het nog in het persbericht. Zo blijkt dat de Kamerleden gemiddeld drie glazen bier drinken per maand, en twee glazen wijn. Andere alcoholische dranken worden niet geschonken.

“Sommige parlements­leden werden heel onaangenaam als ze gedronken hadden. Wij stellen voor om te bekijken of het nog van deze tijd is om alcohol te serveren in het parlement. Op andere werkplekken is dat ook niet meer het geval”, klaagde ex-senaatsvoorzitter Danny Pieters (N-VA) aan. Hij leidde de deontologische commissie die voorstelde om de gratis alcohol in het halfrond te schrappen en zo de kwaliteit van het debat te verhogen. Maar toen besloten Bracke en de fractieleiders daar niet op in te gaan.

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) stelde na de heisa voor om de verplichte alcohol- en drugspreventie die vandaag al bestaat in de privéondernemingen, door te trekken naar de overheidssectoren.

Voorlopig gaat het wel slechts om een principiële beslissing. Of bijvoorbeeld ook de koffie tijdens commissiezittingen betalend wordt, ligt nog niet vast.