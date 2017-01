Tolheffing op Duitse wegen komt steeds dichterbij

De Duitse regering heeft woensdag de wijzigingen goedgekeurd van haar wetsontwerp voor een tolheffing op auto’s. Maar er is nog steeds kritiek van de oppositie en sommige buurlanden zoals België, Nederland en Oostenrijk.

De Duitse regering wou begin 2016 een tolsysteem voor alle personenwagens invoeren, maar dit plan stootte op een inbreukprocedure vanwege de Europese Commissie. Het model voorzag dat Duitse chauffeurs een korting op hun jaarlijkse verkeersbelasting zouden krijgen die ongeveer even hoog zou zijn als het tolbedrag. Volgens de Commissie is zo een regeling discriminerend voor buitenlanders.

Begin december bereikten de Commissie en Berlijn een compromis. Duitsland sleutelde aan de tekst, die woensdag het fiat van de regering kreeg, maar waarover beide kamers van het parlement nog hun zeg hebben.

Er zijn twee wijzigingen met als uitgangspunt dat de tol zal gelden voor iedereen. Duitse automobilisten of mensen wier auto in Duitsland is ingeschreven, zullen jaarlijks een bedrag moeten betalen. Maar naarmate hun voertuig milieuvriendelijker is, zullen zij een korting op hun verkeersbelasting krijgen. Die korting kan tot zes euro oplopen voor de minst vervuilende wagens.

Vignet van tien dagen

Ten tweede komt er meer spreiding van de tarieven voor vignetten van korte duur waarvan (enkel) de buitenlanders gebruik zullen moeten van maken. Zo zullen er voor een vignet van tien dagen zes prijsniveau’s zijn, waar er aanvankelijk slechts drie waren voorzien.

Indien er groen licht uit Brussel komt, kan het herziene systeem volgens de Duitse minister van Verkeer Alexander Dobrindt vanaf 2019 in werking treden.

De Duitse Groenen vinden het hele opzet maar niets, omdat het te duur en te bureaucratisch zou zijn. Ook is er kritiek van die Linke.

Meerdere buurlanden van Duitsland, onder wie België en Oostenrijk, blijven het voornemen discriminerend voor buitenlanders en tegen de Europese regels vinden.