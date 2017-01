Zara opnieuw onder vuur, dit keer voor kopiëren adidas-sneakers

Zara is opnieuw in het oog van de storm terechtgekomen. Lifestylewebsite Highsnobiety merkte op dat heel wat van hun laatste modellen van sneakers opvallend goed lijken op enkele ontwerpen van de Duitse sportgigant adidas. Het is niet de eerste keer dat de Spaanse kledingketen van kopieergedrag wordt beschuldigd.

Confectieketens kijken maar wat graag naar wat zich op de catwalks en bij duurdere merken afspeelt, om er vervolgens een eigen goedkopere versie van op de markt te brengen. Maar soms gaat het wat verder dan enkel inspiratie halen bij. Zo werd Zara in het verleden al beschuldigd van iets te goed naar de Yeezy-collectie van Kanye West te hebben gekeken en ook de ontwerpen van illustratrice Tuesday Bassen werden klakkeloos overgenomen.

En nu zijn dus de sneakers van adidas aan de beurt. Het gaat onder andere om de modellen NMD_R1, een Stan Smith in goudkleur in samenwerking met Raf Simons en de NMD City Sock waar Zara inspiratie bij is blijken te gaan halen. Vooral bij die laatste zijn de gelijkenissen nogal treffend, maar oordeel vooral zelf.

Het origineel van de sneaker bovenaan het artikel, de adidas NMD City Sock:

Een tweede model dat opvallende gelijkenissen vertoont (foto 1: Zara, foto 2: adidas):