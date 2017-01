Stad Antwerpen zet dichtregels op huisvuilwagens

Antwerpen - Naar aanleiding van Gedichtendag (donderdag 26 januari) lanceert stad Antwerpen het initiatief ‘We zijn wat we kwijt zijn’. Tien vuilniswagens, waarop een dichtregel is aangebracht, zullen door de hele stad rijden.

“De combinatie van dichtregels op de huisvuilwagens brengt poëzie op een onverwachte manier in het straatbeeld”, zegt schepen voor stads- en buurtonderhoud Caroline Bastiaens. “Het doet de Antwerpenaar stilstaan bij de mooie verzen, maar ook bij de poëtische kracht die schuilt in de alledaagse dingen, zelfs in het afval van de stad.”

Stadsdichter Maarten Inghels selecteerde de tien dichtregels die op de wagens werden aangebracht. Het gaat om regels uit gedichten van onder meer Paul van Ostaijen, Hugo Claus, Ruth Lasters, Joke van Leeuwen, Charlotte Van den Broeck en H.C. Pernath.

Antwerpen wordt hiermee na initiatiefnemers Rotterdam en Frankfurt de derde stad die op deze manier poëzie in de openbare ruimte brengt.

Foto: Stad Antwerpen

Foto: Stad Antwerpen

Foto: Stad Antwerpen