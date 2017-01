Usain Bolt moet gouden medaille teruggeven

Vlnr: Michael Frater, Usain Bolt, Nesta Carter en Asafa Powell pronken in Peking met de gouden medaille die hen nu ontnomen wordt Foto: AFP

Usain Bolt moet één van zijn negen Olympische gouden medailles afgeven. De Jamaicaan maakte in 2008 in Peking deel uit van het winnende estafetteteam op de 4x100 meter, maar door een positieve dopingplas van ploegmaat Nesta Carter verliezen de Jamaicanen nu hun gouden plakken.

Woensdag maakte het Internationaal Olympisch Comité (IOC) opnieuw twee atleten bekend die bij het hertesten van dopingstalen van op de Olympische Spelen in 2008 in Peking betrapt werden op het gebruik van een verboden substantie. Eén van de twee is Nesta Carter, een Jamaicaanse sprinter die toen deel uitmaakte van het estafetteteam dat de gouden medaille pakte, en die positief werd bevonden op het gebruik van het prestatiebevorderende methylhexaneamine. Door zijn positieve staal verliest het Jamaicaanse team (en dus ook Usain Bolt) zijn gouden medaille op de 4x100 meter.

Bolt valt door het verlies van het estafettegoud in Peking terug op acht gouden medailles op Olympische Spelen. Hij behoudt de olympische titels op de 100 meter (2008, 2012 en 2016), de 200 meter (2008, 2012 en 2016) en de 4x100 meter (2012 en 2016).

Naast de Jamaicanen verliest ook de 40-jarige Tatiana Lebedeva twee zilveren medailles. Zij pakte in 2008 zilver in het verspringen en in het hink-stap-springen. Lebedeva zou turinabol, een anabool steroïde middel, gebruikt hebben.